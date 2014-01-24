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دراجى يحذر من التفاؤل المفرط بشأن اقتصاد منطقة اليورو

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دراجى يحذر من التفاؤل المفرط بشأن اقتصاد منطقة اليورو دراجى يحذر من التفاؤل المفرط بشأن اقتصاد منطقة اليورو

حذر رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى، من التفاؤل المفرط بالنسبة للتوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وقال لصحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية إننا "نشهد بعض المؤشرات المشجعة لكن التعافى فى منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا ومتفاوتًا".

وأضاف دراجى أنه "لذلك سأكون حذرًا من أن أكون متفائلاً بشكل مفرط".

وأشار إلى أن معدل البطالة الذى يبلغ أكثر من 12% هو معدل لا يزال مرتفعًا جدًا.

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