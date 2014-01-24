بالفيديو.. أغنية تطالب «السيسي» بالترشح للرئاسة: «عايزينك يا أبو المرجلية»

طرح مجموعة من الفنانين أغنية لمطالبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وشارك في الأغنية التي جاءت بعنوان «عايزينك»، بهاء سلطان، سوما، دياب، توبا، نبيل.

والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود.

كانت صحيفة «الحياة» اللندنية ذكرت قبل أيام أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، سيستقيل، تمهيدًا لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في مارس المقبل، وذلك «بمباركة الجيش والدول العربية وواشنطن، خاصة وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)»، بحسب الصحيفة.

ونقلت «الحياة» في تقرير لها، الثلاثاء الماضي، عن مصدر مطلع، قوله إن وزير الدفاع «اتخذ القرار في ضوء المطالب الشعبية الواسعة، إضافة إلى إشارات توافق عربي، خصوصًا خليجي، على تلك الخطوة، وكذلك بعد دراسة دقيقة لردود الفعل الغربية المتوقعة، خصوصًا الأمريكية»، بحسب الصحيفة.

وأشار المصدر إلى أن التقديرات المتعلقة بالموقف الأمريكي خلصت إلى أن «(السيسي) أصبح ضمن معادلة القوى المؤثرة في القرار الأمريكي الذي تتولاه جهات عدة وليست الإدارة الأمريكية وحدها، خصوصًا في ضوء معلومات عن كون البنتاجون مرحبًا بالخطوة»، بحسب الصحيفة.