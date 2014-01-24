أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو.. أغنية تطالب «السيسي» بالترشح للرئاسة: «عايزينك يا أبو المرجلية»

  • مصر
  • 48
Google+ Print

طرح مجموعة من الفنانين أغنية لمطالبة الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وشارك في الأغنية التي جاءت بعنوان «عايزينك»، بهاء سلطان، سوما، دياب، توبا، نبيل.

والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود.

كانت صحيفة «الحياة» اللندنية ذكرت قبل أيام أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، سيستقيل، تمهيدًا لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في مارس المقبل، وذلك «بمباركة الجيش والدول العربية وواشنطن، خاصة وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)»، بحسب الصحيفة.

ونقلت «الحياة» في تقرير لها، الثلاثاء الماضي، عن مصدر مطلع، قوله إن وزير الدفاع «اتخذ القرار في ضوء المطالب الشعبية الواسعة، إضافة إلى إشارات توافق عربي، خصوصًا خليجي، على تلك الخطوة، وكذلك بعد دراسة دقيقة لردود الفعل الغربية المتوقعة، خصوصًا الأمريكية»، بحسب الصحيفة.

وأشار المصدر إلى أن التقديرات المتعلقة بالموقف الأمريكي خلصت إلى أن «(السيسي) أصبح ضمن معادلة القوى المؤثرة في القرار الأمريكي الذي تتولاه جهات عدة وليست الإدارة الأمريكية وحدها، خصوصًا في ضوء معلومات عن كون البنتاجون مرحبًا بالخطوة»، بحسب الصحيفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا

واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات