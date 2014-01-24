الاكتئاب يؤدى لآلام الظهر ويؤثر على جهاز المناعة

الاكتئاب مرض منتشر لدى الغالبية العظمى من المصريين بسبب ظروف وضغوط الحياة والاكتئاب لا يؤثر على الحالة النفسية للفرد فقط بل إنه يؤثر على القلب ويؤثر على عمل جهاز المناعة وعلى الحالة المزاجية للشخص بشكل كبير والاكتئاب يصاحبه شعور الشخص بالحزن العميق مع وجود آلام بالظهر والشعور بالإرهاق الدائم.

كما يوضح الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا معظم من يعانون من الاكتئاب يعانون من التوتر والقلق، مع فقدان الشهية فى كثير من الأحيان ووجود توتر وعصبية زائدين كل ذلك مؤشر على أن الاكتئاب قد أثر على الصحة العامة مع وجود آلام بالرأس.

وهذا يكون ناجما عن تأثير الاكتئاب على الحالة النفسية للفرد وكثيرا ما يصاحب الاكتئاب التفكير الشديد بالرغبة فى الموت والبعض قد يلجأ لعلاج الاكتئاب للحصول على بعض الأدوية المضادة للاكتئاب لكن فى الغالب يكون لها العديد من الآثار الجانبية كالشعور بالخمول وجفاف الفم وهناك أنواع من العلاجات الخاصة بالاكتئاب تعتمد على تغيير طريقة الحياة التى يعيش بها الشخص وذلك بإيجاد شبكة من العلاقات الاجتماعية المحيطة به لخرطه فى النشاط الاجتماعى مع دفع الشخص المكتئب للعمل فى عدد من الأنشطة الاجتماعية فذلك من شأنه أن يساهم فى القضاء على الاكتئاب كما عليك العمل على عدم ترك الشخص المكتئب للوحدة لأن تلك الحالة من الاكتئاب قد تدفعه للانتحار لذا فعلاج الاكتئاب يتطلب مساعدة الشخص على تجاوز أزماته النفسية.

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