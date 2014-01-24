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تصلب الجلد يصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال

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تصلب الجلد يصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال تصلب الجلد يصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال

تسأل قارئة: أعانى من ظهور بقع صلبة ثابتة على الجلد مما تجعله جافاً طول الوقت على الرغم من استعمالى الدائم للكريمات ومرطبات اليدين، فما السبب فى ذلك وما العلاج؟

يجيب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق قائلا: إن ما تعانى منه هو أعراض لتصلب الجلد وهو مرض جهازى ذاتى المناعة وأيضا مزمن يؤدى إلى تليف الجلد.

وأوضح الناظر أن تصلب الجلد أو تشمعه هو مرض ناتج عن خلل فى نشاط الجهاز المناعى يصيب الإناث والذكور، ولكنه يصيب الإناث بنسبة أكبر ويظهر على هيئة مساحة أو أكثر من الجلد بكون لونها أغمق من لون الجلد الطبيعى، ويكون ملمس الجلد ناعما ولكن سميك وصلب وفد يمتد المرض ليصيب اليدين والقدمين ومناطق الوجه وحول الفم ويبدو الجلد وكأنه مغطى بطبقة من الشمع.

وأشار إلى أنه فى حالات نادرة قد يمتد المرض ليشمل الأعضاء الداخلية من الجسم وعلاج المرض يكون باستخدام الأدوية المخفضة لنشاط الجهاز المناعى والعلاج يأخذ فترات طويلة ولابد أن يتم تحت إشراف طبى مستمر.

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