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المحافظة على وجبة الإفطار يقى من عدة أمراض

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المحافظة على وجبة الإفطار يقى من عدة أمراض المحافظة على وجبة الإفطار يقى من عدة أمراض

تواترت فى الآونة الأخيرة الأبحاث الطبية التى تحذر من استبعاد وتجاهل وجبة الإفطار؛ نظراً للأضرار الصحية الكبيرة التى قد تلحق بالإنسان جراء ذلك، ومن أبرزها رفع فرص الإصابة بالسمنة والسكر ونزلات البرد.

وكشفت الدراسة الحديثة التى أشرف عليها باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية أن الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار يرتفع بشكل ملحوظ فرص إصابتهم بأمراض القلب والأزمات القلبية بنسبة 27% مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون وجبات الإفطار بانتظام، وذلك حسبما نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وشددت الدراسة على أن وجبة الإفطار ليست لها وضع خاص فى حد ذاتها، ويُحتمل أن يصاب الإنسان بهذه الأضرار حال تجاهل وجبة الغذاء أو العشاء أيضاً، ولكن من النادر جداً أن يحدث ذلك، لأن غالبية الناس تقريباً يقبلون على تناول هذه الوجبات الرئيسية.

وأضافت الدراسة أن معدل حرق ينخفض إلى أقل مستوياته أثناء النوم ليلاً، فيما تساهم وجبة الإفطار فى إعادة تنشيط التمثيل الغذائى أخرى حال تناولها، ولا يستفيد الأشخاص الذين يتجاهلون هذه الوجبة المهمة من تلك الفوائد الصحية، وبالتالى يقل حرق الدهون لديهم ويزداد تراكمها، ويزداد أوزانهم ويتعرضون لمخاطر صحية كبيرة جراء ذلك، وهو ما يوصى بضرورة المحافظة على وجبة الإفطار بشكل يومى منتظم.

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مصر 365