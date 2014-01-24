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ننشر نص البروتوكول المصرى الإيطالى لتحويل الجونة لمدينة صديقة للبيئة

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ننشر نص البروتوكول المصرى الإيطالى لتحويل الجونة لمدينة صديقة للبيئة ننشر نص البروتوكول المصرى الإيطالى لتحويل الجونة لمدينة صديقة للبيئة

حصل "اليوم السابع"، على نص الاتفاقية التى ستوقعها الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، وكورادوكلينى، مدير عام وزارة البيئة الإيطالية، ورجل الأعمال المصرى، سميح ساويرس، ممثلا عن مدينة الجونة، لتطبيق خطة متكاملة، لتصل إلى حالة التعادل الكربونى بالجونة، لأول مرة فى وأفريقيا، وإعلانها أول مدينة خالية صديقة للبيئة.

وينص البروتوكول، على التزام وزارات السياحة والبيئة والكهرباء، بتنفيذ حزمة من السياسات تسهل توفير ونقل الطاقة النظيفة الخضراء إلى المشروعات السياحية، الراغبة فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، واعتماد المنشآت والمنتجعات والمدن السياحية المستخدمة للطاقة النظيفة، كمدن متعادلة الكربون، بما يعزز صورة السياحة والبيئة المصرية فى المجال العالمى.

ويهدف البروتوكول، إلى إطلاق جهود الترويج السياحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من التحول الجديد فى مجال استخدام الطاقة المتجددة وانعكاساتها البيئية، ويتيح للمشروعات السياحية المصرية التعاقد على التزود بالطاقة المتجددة، التى توفرها وزارة الكهرباء والطاقة من مزارع الرياح التابعة لها، ما يحقق الفائدة لكافة الأطراف المستفيدة، وسيفتح المجال أمام المشروعات السياحية لدخول قائمة المشروعات والمدن المتعادلة كربونياً على الصعيد العالمى.

يذكر أن الاتفاق يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الذى وقعته وزارات السياحة، والكهرباء والطاقة، والبيئة، فى الرابع عشر من ديسمبر الماضى، بشأن مساعدة المشروعات السياحية على التحول إلى مشروعات متعادلة كربونيا، بهدف إلى إيجاد الآليات المناسبة لتزويدها بالطاقة المتجددة، بما يساعدها على تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، الناتجه عن استهلاك الكهرباء فى قطاع السياحة.

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