“بارتوميو” يتولى رئاسة نادي برشلونة حتى 2016

تولى نائب رئيس برشلونة للشؤون الرياضية، رجل الأعمال جوسيب ماريا بارتوميو، رئاسة النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2016، خلفًا لساندرو روسيل، الذي استقال من منصبه، الخميس، على خلفية شبهات فساد تحيط بصفقة مهاجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.

واتخذ مجلس إدارة النادي قرار تولي بارتوميو رئاسة النادي بموجب المادة 33.2 من اللائحة، التي تسمح بأن يحل أحد نواب الرئيس مكان الرئيس في حال توقف الأخير عن ممارسة عمله خلال فترة ولايته.

وتشير هذه المادة إلى أنه في حال وجود أكثر من نائب للرئيس، كما في هذه الحالة، خافيير فاوس، وجوردي كاردونور، وكارليس فيلاروبي، يتم اختيار الأعلى درجة، وهو بارتوميو، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس النادي.

ويعد باروتوميو من أكثر الأشخاص المقربين لروسيل، وسبق له المشاركة في مجلس إدارة الرئيس السابق للنادي خوان لابورتا، لكنه استقال منه بعد أن ظل في المنصب بين 2003 و2005.

ومنذ تعيين باروتوميو نائبَا للرئيس للشؤون الرياضية كان من أكثر الداعمين لروسيل، وعنصرًا جوهريًا في الصفقات والانتقالات، وتجديد عقود اللاعبين، واستعان في هذه المهمة بمدير كرة القدم، راؤول سانيي، والمدير الرياضي، أندوندي زوبيزاريتا.

وكالات