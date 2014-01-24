فيتامين (د) يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش

فيتامين (د) معروف أنه يفيد الصحة من خلال تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات فى الجسم مما يساعد على إبقاء العظام والأسنان لدينا صحية ولكن الأبحاث الجديدة أشارت إلى أن فيتامين (د) يساعد على منع أو تأخير ظهور أعراض أمراض كثيرة ومنها مرض الشلل الرعاش.

وأشارت الأبحاث أن فيتامين (د) قد يمنع أو يؤخر من ظهور أعراض ضعف الإدراك والاكتئاب بالنسبة لمرضى الشلل الرعاش.

وأوضحت الدكتورة إيمى باترسون من جامعة الصحة والعلوم فى ولاية أوريغون، أن حوالى 60% من المرضى الذين يعانون من مرض الشلل الرعاش يعانون من الاكتئاب أيضاً ونحو 30% لديهم ضعف فى الإدراك أو الخرف وهذه النتائج وفقاً لمؤسسة مرض الشلل الرعاش.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن فيتامين (د) يلعب دوراً مهما ً فى النظام العصبى المركزى والمساعدة فى النمو العصبى واستقرار وظيفة الميتوكوندريا.

وأشار معدو الدراسة فى بيان صحفى أن فيتامين (د) يتم امتصاصه فى الجسم من خلال أشعة الشمس، كما انه وجد فى الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والمكملات الغذائية.

وأوضحت باترسون أن انخفاض مستوى فيتامين (د) فى الجسم يزيد من خطر مرض السكرى من النوع 2 والتصلب المتعدد وارتفاع ضغط الدم والسرطان والالتهابات.

وأضافت باترسون أن فى الآونة الأخيرة ظهرت دراسة أشارت إلى أن الأمهات الذين يتناولون جرعات عالية من فيتامين (د) أثناء الحمل هن أكثر عرضه لإنجاب طفل ذى عضلات قوية.

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