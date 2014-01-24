عبد اللطيف الشامسي: الأمان والاستقرار ركائز عززت الثقة

أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، أن تحقيق التميز بأن تكون الإمارات من أولى الدول عالميا على مستوى الثقة بالحكومة والثقة بالاقتصاد، جاء بفضل عدة ركائز أساسية تمثلت في الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به الدولة، مشيرا إلى أن نعمة الامن والأمان تحققت بفضل الله تعالى أولا، وبجهد ودعم القيادة الرشيدة للإمارات، التي لم توفر جهدا للوصول لهذا المناخ المستقر والحياة الآمنة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأضاف: في ظل هذه البنية التحتية الآمنة والمستقرة، وضعت الدولة التشريعات والقوانين الاقتصادية التي شجعت على الاستثمار، كونها وفرت تكافؤ الفرص الاستثمارية للمواطن والمقيم على حد سواء، وحفظت حقوق المستثمر، وأوجدت جواً من التنافسية الشريفة في هذا الجانب، مما خلق مناخا اقتصاديا آمنا ومشجعا، جذب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، فكان لذلك مردوده على تعزيز الثقة باقتصاد الدولة، وتعزيز مكانتها والثقة في قيادتها وحكومتها عالميا.