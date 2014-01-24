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رأس الخيمة تنظم الأحد المقبل حملة نظافة في المزرع

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رأس الخيمة تنظم الأحد المقبل حملة نظافة في المزرع رأس الخيمة تنظم الأحد المقبل حملة نظافة في المزرع

تنظم هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة حملة تطوعية لتنظيف منطقة المزرع تحت شعار "البر حياتي ومسؤوليتي" يوم الأحد المقبل على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وسيشارك في الحملة موظفو الجهات المحلية والاتحادية في الامارة وبمشاركة طلبة المدارس، ومن المتوقع ان يتجاوز عدد المشاركين 1000 شخص.

وأشارت الهيئة أن الحملة تهدف إلى توعية مرتادي المناطق البرية بأهمية الحفاظ عليها، مع التأكيد على تجنب القيادة في الأماكن غير المخصصة وذلك بهدف الحفاظ على العشب الأخضر الذي يغطي المسطحات والتلال الرملية من جراء الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها الإمارة خلال الأسبوع الحالي.

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