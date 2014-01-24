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فوزية غريب: مبادرات القيادة سبب وصولنا للمراكز الأولى

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فوزية غريب: مبادرات القيادة سبب وصولنا للمراكز الأولى فوزية غريب: مبادرات القيادة سبب وصولنا للمراكز الأولى

أوضحت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، أن ما وصلت اليه الامارات من مراكز اولى عالميا سواء في الثقة بالحكومة والأولى عالميا في الثقة بالاقتصاد، يرجع الى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات، وما يولوه من اهتمام بالغ بمبادرات ترفع من شأن الوطن والمواطن، وأضافت إن إصرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وصولنا للمراكز الاولى ساهم في الانجاز كونه لا يرضى الا بالرقم واحد. وذكرت أن الدولة وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وصلت إلى المراكز الأولى عالمياً في معدلات الازدهار والرخاء، وأن ذلك يمثل حافزاً للعاملين في قطاع التعليم والمسؤولين عن رسم السياسات والتخطيط والتطوير لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

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