"الحزب الناصري" بدمياط: حادث بني سويف لا يفعله سوى شيطان متحالف مع كهنة المعبد‎

كتب : سهاد الخضري الجمعة 24-01-2014 01:23

وصف سعيد عبد الرازق القيادي البارز بالحزب الناصري بدمياط، حادث بني سويف الذي أسفر عن سقوط خمسة شهداء وإصابة اثنين، بالجبان الذي لا يرتكبه سوى أبناء الشيطان المتحالفين مع كهنة المعبد الراغبين في الاستيلاء على السلطة حتى إن كان ذلك على حساب دماء أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ساهرون على حماية أمن الوطن وشرفه وعرضه.

وندد "عبد الرازق" بجماعة بالإخوان التي توفر الغطاء السياسي والتمويل المادي لمثل هذه الجماعات الإرهابية التي تعمل لصالح أجندتها بوضوح، وتؤكد بمثل هذه الأعمال يوما بعد الآخر أنها في خانة العداء المطلق للشعب والدولة وأنها بهذا تغلق نهائيا كل أبواب العودة لصفوف الشعب.