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"المصري الديمقراطي" يوزع كمية من البطاطين على الفقراء بقرية "بهجات" في الشرقية

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"المصري الديمقراطي" يوزع كمية من البطاطين على الفقراء بقرية "بهجات" في الشرقية "المصري الديمقراطي" يوزع كمية من البطاطين على الفقراء بقرية "بهجات" في الشرقية

كتب : نظيمة البحراوي ومادي غيث الجمعة 24-01-2014 01:29

زار أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، قرية "بهجات" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ووزعوا كمية من البطاطين على الفقراء من أهالي القرية، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الحزب منذ عدة أيام لتجميع البطاطين وتوزيعها على الفقراء.

وقال إسلام مرعي، الأمين العام للحزب، إن الحملة تأتي في إطار الدور الاجتماعي للحزب لمساعدة غير القادرين، وذلك ليس له علاقة بأية أهداف سياسية وإنما الهدف منه تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي للمساهمة في حل مشكلات الأهالي.

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