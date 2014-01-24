ضبط 19 برميلًا بها مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار داخل سيارة في بورسعيد

كتب : هبة صبيح منذ 23 دقيقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط سيارة ربع نقل بداخلها 19 برميلًا من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، وذلك أمام عمارة استراحة أمناء الشرطة بمساكن السيدة نفيسة.

وأعلن مصدر أمني أن حجم المتفجرات حوالي 750 كجم، وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن بورسعيد، تلقى بلاغًا من أحد أفراد الشرطة المقيمين في المنطقة عن سيارة بها براميل وأسلاك عبارة عن دوائر كهربائية وتليفون محمول، وحرص رجال الشرطة على عدم الضغط على أزرار التليفون لأنه معد للانفجار، وعلى الفور وصل خبراء المفرقعات إلى المنطقة وتم إبطال مفعول السيارة المفخخة وتحفظت سرية إزالة الألغام بالقوات المسلحة على المتفجرات وتم تنشيط المنطقة من أي متفجرات أخرى.

يأتي ذلك في أعقاب بيان أصدره التحالف الوطني لدعم الشرعية هدد فيه الشرطة بالتعدي على أسرهم في منازلهم إذا تعرضوا لمظاهرات الإخوان في 25 يناير.