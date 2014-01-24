بلدية المويه تنفي وجود حالات تسمم في المطاعم التي تراقبها

اكد رئيس بلدية المويه الاستاذ فهد القحطاني ان عدد١٤ شخصا الذين تواجدوا في وقت واحد داخل مستشفى المويه لم يكن بسبب التسمم الغذائي كما اشيع حيث اثبتت الفحوصات المخبرية الصادرة من الطب الوقائي من مديرية الشؤون الصحية بالطائف بعدم وجود اي تسمم غذائي في جميع العينات المأخوذة من المرضى الذين راجعوا مستشفى المويه في ساعات متقاربة مما كان يوحي في وقتها بوجود تسمم فعلا حيث تم اغلاق المطعم حسب النظام خمسة ايام احترازيا وتم تغريمه على بعض الملاحظات المخالفة للشروط الصحية واستطرد القحطاني: تقوم البلدية وبشكل مستمر بمراقبة الاسواق والمطاعم من قبل مراقبين متخصصين بعد تدريبهم وتأهيلهم في دورات خاصة اضافة الى ان البلدية وفرت حقيبة المراقب الصحي وتحتوي على أجهزة قياس درجة الحرارة وجودة الزيوت.