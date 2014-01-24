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نورولي مديراً لصحة مكة

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نورولي مديراً لصحة مكة نورولي مديراً لصحة مكة

    أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً بتكليف الدكتور عبدالسلام بن عبدالرحمن نورولي مهمات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لمدة عام، بدلاً من الدكتور خالد بن عبيد ظفر الذي تم تكليفه مستشاراً لوزير الصحة لمدة عام أيضاً.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره للدكتور ظفر نظير جهوده الطيبة وما قدمه من خدمات جليلة أثناء فترة عمله السابقة، التي أسهمت ولا تزال في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

ووجه الدكتور الربيعة، الدكتور نورولي ببذل أقصى الجهد لخدمة المرضى وكسب رضاهم والعمل على إرساء معايير الشفافية والنزاهة، وحثه على العمل على الارتقاء بمستوى الأداء في مرافق الوزارة وفقاً لمعايير مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.

وأهاب بجميع منسوبي الوزارة والعاملين في القطاع الصحي، مساندة الدكتور عبدالسلام نورولي والتعاون معه في مهماته بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في دفع مسيرة العمل الصحي نحو مزيد من النجاحات.

وأعرب الدكتور نورولي، عن شكره لوزير الصحة على هذه الثقة الغالية، مؤملاً أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بما يحقق رضا الجميع.

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