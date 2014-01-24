بالصور.. أهالى "السرو" يشتكون من تلوث مياه الشرب بدمياط

كشفت عدد من الشكاوى التى تقدم بها 20 مواطنا من أبناء مدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، عن قيام شخص يدعى جمال سعد البهنساوى أحد أبناء المدينة بإنشاء مبانى حديثة فى منطقة طرح النهر التى تتبع منطقة جسور النيل على مسافة تبعد 8 أمتار من مآخذ مياه الشرب لمحطة مياه الشرب بالسرو، وقيام المذكور بهدم وردم طريق كورنيش النيل بطول 50 مترا، بجوار محطة مياه الشرب.

وأكد ممدوح حجازى عطية أحد المتضررين، فى تصريحات له أمس الخميس، أن هذه المساحة ملاصقة لجسر النيل فى اتجاه التيار على بعد 8 أمتار فقط، وأن هذه المساحة التى بدأ بالفعل عملية الإنشاء بها، بلغت مساحتها ما يقرب من 15 قيراطا ولا يوجد لها مشروع صرف صحى، وأن الطريقة الوحيدة للصرف هى مواسير صرف صحى تلقى على مياه النيل بالقرب من مآخذ مياه الشرب، وهو الأمر الذى يمثل كارثة بيئية على الزراعة وخطرا على صحة المواطنين من سكان المنطقة ويتسبب فى قائمة طويلة من الأمراض من بينها أمراض الفشل الكلوى والالتهاب الكبدى وأمراض السرطان.

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