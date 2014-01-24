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بويول يفيب عن برشلونه أمام مالاجا

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بويول يفيب عن برشلونه أمام مالاجا بويول يفيب عن برشلونه أمام مالاجا

(/أ ش أ/) - تأكد اليوم الخميس غياب كارليس بويول قائد برشلونة عن مباراة فريقه أمام فريق مالاجا في نهاية الأسبوع بعد تعرضه لالتواء في القدم.

وتعرض بويول للإصابة في مباراة برشلونة في بطولة كأس إسبانيا أمس واضطر إلى مغادرة الملعب فى الدقيقة 57 بعد أن عجز عن إكمال اللقاء الذي انتهى بفوز النادي الكتالونى 4-1 على ليفانتي.

وقام اللاعب "35 عاما" بعدة اختبارات اليوم لتحديد مدى الاصابة، وأعلن النادي أن بويول قد يتغيب عن الملاعب لفترة قصيرة.

يذكر أن بويول تعرض لسلسلة من الإصابات خلال الموسم الحالي ولم يشارك سوى في ثلاث مباريات في الدوري حتى الآن بسبب حالته البدنية.

وتشير تقارير إلى أن اللاعب الملقب بأسد كتالونيا قد يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الحالي، لكن بويول أعلن في وقت سابق أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بالاعتزال.

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