بيكنباور: شفانشتياجر سيعاني في بايرن ميونيخ

(/أ ش أ/) - أعرب اسطورة الكرة الالمانية فرانز بيكنباور اليوم الخميس عن اعتقاده بأن فيليب لام قد يبقى باستيان شفانشتايجر على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ فى النصف الثانى من الموسم الحالى رغم شفائه من الإصابة.

ولعب لام فى مركز الوسط المدافع قبل العطلة الشتوية بسبب مشكلات شفانشتايجر مع الاصابات وقدم قائد النادى البافارى عروضا ممتازا فى قلب خط وسط الفريق تحت قيادة المدير الفنى الالمانى بيب جوارديولا.

وكان شفانشتايجر قد عاد للتدريبات الجماعية مؤخرا ولكن يبدو القيصر بيكنباور غير مقتنع بان لاعب خط الوسط المؤثر سيتمكن من العودة اساسيا على الفور فى ظل تالق لام فى مركزه.

وقال فى تصريحات لصحيفة بيلد "لام قد يبقى شفانشتايجر خارج التشكيل الاساسى .ويمكن

للام ان يلعب باتقان فى كل المراكز باستثناء حراسة المرمى".

واضاف "الرأى النهائى يرجع تماما لجوارديولا كما يعتمد على لياقة شفانشتايجر. وآمل ان يتمكن اللاعب من تقديم مستويات جيدة فى النصف الثانى من الموسم بعد المشكلات البدنية التى عانى منها فى العام الماضى".