بعد نيمار.. الفيفا يطالب بمزيد من الشفافية في الصفقات بحلول 2015

ريو دي جانيرو، (إفي): طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم بنظام أكثر "شفافية" يتحكم قي انتقالات اللاعبين، خاصة مع أزمة عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق برشلونة الإسباني، التي ظهرت على الساحة الكروية في الآونة الأخيرة.

وأكد السكرتير العام للاتحاد جيروم فالكه في تصريحات صحفية من البرازيل أن هناك احتمالية لأن يتعاقد الفيفا مع مؤسسة مصرفية تتحكم في مدفوعات قيم صفقات اللاعبين.

وأضاف فالكه أن "هذه الفكرة سيدرسها الفيفا داخليا"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي هناك جزء غير واضح المعالم، ويحدث فيه أشياء غير ملائمة".

وأكد السكرتير العام أن الاتحاد يعمل على تحسين عوامل الشفافية في الصفقات، ولذلك أقام من قبل نظام تنسيق الصفقات، والذي يعتمد على منح الأندية لمعلومات الصفقة للفيفا بشكل غير إجباري.