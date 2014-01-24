تمرد بمحافظات الدلتا: سنشارك في احتفالات ذكرى للثورة واحتفالات الشرطة

شهد نادي كفر الشيخ الرياضي عقد المكتب التنفيذي لحملة تمرد بمحافظات الدلتا “الغربية والدقهلية وكفر الشيخ” اجتماعاً بحضور خالد الصعيدي منسق قطاع الدلتا وهاني منيسي منسق كفر الشيخ الإعلامي ووائل أبو شعيشع المتحدث الإعلاي للحملة بكفر الشيخ وعدد من أعضاء الحملة بمحافظات الدلتا.

وأكد وائل أبو شعيشع المتحدث الإعلامي للحملة بكفر الشيخ أن المكتب التنفيذي الخاص بحملة تمرد بالدلتا وافق على المشاركة في الإحفالات بذكرى ثورة 25يناير والاحتفال بعيد الشرطة.

وأشار أن حملة تمرد بالدلتا ستؤيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي في حالة اعلانه ترشحه ولكن لحين اعلانه فلن تؤيد الحملة أحد من المرشحين أو الراغبين في الترشح.

وأشار أبو شعيشع أن الحملة أعلنت استيائها من عدم تعاون المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ مع الحملة معبرين عن رفضهم هذا الإسلوب .