ما أسباب ارتجاع الفتق بعد إجراء العملية؟

يسأل قارئ: أجريت جراحة الفتق الأربى منذ سنة وفوجئت بفتق آخر فى مكان الجراحة نفسها ما سبب ذلك وماذا أفعل؟

> يجيب الدكتور شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة مستشفى مصر للطيران قائلا: من المعروف أن التدخل الجراحى هو الحل الأمثل لعلاج كل أنواع الفتق ومنها الفتق الأربى ويحدث فى حالات نادرة ارتجاع للفتق مرة أخرى فى مكان الجراحة ولهذا عدة أسباب:

أولا: أسباب متعلقة بالجراحة نفسها وأهمها أن يتم التدخل الجراحى بشكل سليم ويتم استخدام الخيوط المناسبة وطريقة إصلاح الفتق المناسبة وبالطبع استخدام الشبكة ذات الحجم والنوع المناسب.

وأوضح نبيل أنه أيضا فى بعض الحالات أيضا تحدث التهابات شديدة قد تؤدى إلى تكون تجمع صديدى فى مكان الجرح مما يضعف مكان الجراحة ويمكن تجنب ذلك تماما بأن يتخذ الطبيب الاحتياطات اللازمة وأهمها التعقيم المناسب والذى يشمل غرفة العمليات والأدوات الجراحية وطاقم العمل.

ثانيا: وهناك أسباب متعلقة بالمريض وأهمها استمرار وجود بعض العوامل والتى قد تكون قد أدت لحدوث الفتق من البداية مثل حمل الأثقال أو تضخم البروستاتا أو الإمساك المزمن وهى الأسباب التى تؤدى إلى الحزق المستمر وارتفاع الضغط بداخل البطن مما يؤدى إلى حدوث الفتق.

وكما ذكرنا فان الحل الأمثل هو التدخل الجراحى السليم لذلك فارتجاع الفتق الأربى يمكن ان تجرى له جراحة لإصلاحه ويمكن أن تجرى الشق الجراحى أو باستخدام المنظار مع تجنب الأسباب التى قد تؤدى إلى ارتجاعه مرة أخرى واتباع المريض لإرشادات الطبيب بعد الجراحة.

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