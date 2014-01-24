أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مجلة طبية: الحمية الغذائية للبحر المتوسط تساعد على التمتع بصحة جيدة

Google+ Print
مجلة طبية: الحمية الغذائية للبحر المتوسط تساعد على التمتع بصحة جيدة مجلة طبية: الحمية الغذائية للبحر المتوسط تساعد على التمتع بصحة جيدة

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة هارفارد، أحد أعرق الجامعات فى العالم بالاشتراك مع باحثى مستشفى بريجهام للنساء عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الحمية الغذائية للبحر المتوسط، والتى تواترت فوائدها المثيرة على صحة الإنسان خلال الأعوام الماضية.

وأشارت الدراسة التى شملت أكثر من 10000 شخص، أن السيدات متوسطى العمر اللاتى اتبعن الحمية الغذائية للبحر المتوسط ارتفعت فرصهن فى التمتع بحياة صحية وأقل عرضة للأمراض عند بلوغ بعد عمر السبعين بنسبة 40%، مقارنة بالسيدات اللاتى لم يتبعن هذا النظام الغذائى.

وكما انخفضت فرص إصابتهن بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وفرط ضغط الدم المزمن والسكرى، والأمراض البدنية المختلفة، وتعززت وظائف الإدراك لديهن مثل الذاكرة والتركيز والقدرة على التفكير، وتحسنت الصحة العقلية والبدنية الخاصة بهم بشكل عام، والمثير تأكيدات الباحثين حول إمكانية استفادة الرجال الذين يتبعون حمية البحر المتوسط من هذه التأثيرات الصحية الإيجابية الرائعة.

وتعد حمية البحر المتوسط من أفضل الأنظمة الغذائية الصحية فى العالم، حيث يتناول الأشخاص الذين يتبعونها كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون، ويقللون من تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

نشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة العلمية "Annals of Internal Medicine".

للمزيد من أخبار الصحة
>اكتشاف طبى يفتح آفاقاً جديدة للقضاء على مرض الأنفلونزا

الإكثار من تناول المنبهات يصيب برعشة الأطراف خلال النوم

د. هشام الخياط: لا توجد بدائل فعالة لعقار النكسيفار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365