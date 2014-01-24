مجلة طبية: الحمية الغذائية للبحر المتوسط تساعد على التمتع بصحة جيدة

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة هارفارد، أحد أعرق الجامعات فى العالم بالاشتراك مع باحثى مستشفى بريجهام للنساء عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الحمية الغذائية للبحر المتوسط، والتى تواترت فوائدها المثيرة على صحة الإنسان خلال الأعوام الماضية.

وأشارت الدراسة التى شملت أكثر من 10000 شخص، أن السيدات متوسطى العمر اللاتى اتبعن الحمية الغذائية للبحر المتوسط ارتفعت فرصهن فى التمتع بحياة صحية وأقل عرضة للأمراض عند بلوغ بعد عمر السبعين بنسبة 40%، مقارنة بالسيدات اللاتى لم يتبعن هذا النظام الغذائى.

وكما انخفضت فرص إصابتهن بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وفرط ضغط الدم المزمن والسكرى، والأمراض البدنية المختلفة، وتعززت وظائف الإدراك لديهن مثل الذاكرة والتركيز والقدرة على التفكير، وتحسنت الصحة العقلية والبدنية الخاصة بهم بشكل عام، والمثير تأكيدات الباحثين حول إمكانية استفادة الرجال الذين يتبعون حمية البحر المتوسط من هذه التأثيرات الصحية الإيجابية الرائعة.

وتعد حمية البحر المتوسط من أفضل الأنظمة الغذائية الصحية فى العالم، حيث يتناول الأشخاص الذين يتبعونها كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون، ويقللون من تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

نشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة العلمية "Annals of Internal Medicine".

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