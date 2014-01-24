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"كلنا فى حب مصر" تكرم أسر شهداء الدقهلية فى احتفالية بمناسبة 25 يناير

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نظمت حركة "كلنا فى حب "، مساء أمس الخميس، احتفالية لتكريم أسر شهداء 25 يناير بمناسبة العيد الثالث للثورة بساحة الزراعيين أمام استاد المنصورة الرياضى.

وشارك فى الحفل مجموعة من أسر الشهداء، وتمت إذاعة الأغانى الوطنية و"تسلم الأيادى"، فيما تمت دعوة أسر جميع الشهداء الذين سقطوا بالدقهلية، بسبب الإرهاب الغاشم لحضور الاحتفالية.

ورفع المشاركون فى الاحتفالية صور الشهداء، وظهر العشرات من الأطفال يرتدون ملابس الجيش، وحملوا علم مصر واصطفوا رافعين علامات النصر، بينما قاموا بتقديم عروض فنية على أنغام تسلم الأيادى.

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