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أمن بورسعيد: المتفجرات المضبوطة كانت معدة لنسف وحدات سكنية للشرطة

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أمن بورسعيد: المتفجرات المضبوطة كانت معدة لنسف وحدات سكنية للشرطة أمن بورسعيد: المتفجرات المضبوطة كانت معدة لنسف وحدات سكنية للشرطة

أكد اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن بورسعيد، أن مخبراً سرياً عثر على كمية من المتفجرات تم توصيلها عن طريق بطاريات كهربائية وجهاز محمول وجاهزة للتفجير، وذلك لاستهداف وحدات سكنية للضباط بحى الضواحى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الفحص جارٍ الآن لمعرفة باقى تفاصيل الواقعة بعد تدخل الحماية المدنية وأجهزة المفرقعات لإبطال مفعولها.

ومن جانبه أكد المحافظ اللواء سماح محمد قنديل، أن المتفجرات التى ضبطت بدائية، ولكنها قادرة على نسف محيط الوحدات السكنية بالكامل.

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