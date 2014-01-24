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رئيس "المترو": شرطة سرية وكاميرات مراقبة لضبط الأمن بجميع المحطات

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رئيس "المترو": شرطة سرية وكاميرات مراقبة لضبط الأمن بجميع المحطات رئيس "المترو": شرطة سرية وكاميرات مراقبة لضبط الأمن بجميع المحطات

قال المهندس عبد الله فوزى، رئيس جهاز مترو الانفاق، إن ما يقال عن وجود أى قنابل بمحطات المترو خطأ، وكل ما تم ضبطه بمحطة جمال عبد الناصر عبارة عن زجاجة مياه غازية.

وأشار "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أن ركاب مترو الأنفاق لم يشعروا بأى انفجارات، مضيفاً: "تم تكليف شرطة سرية بالمحطات لضبط الذين يحاولون خلخلة الأمن، ووضع كاميرات مراقبة بجميع محطات المترو"، واستطرد فوزى: "نطمئن جميع الأهالى مافيش قنابل فى المترو وكلمة قنبلة دى كبيرة".

وتابع "فوزى": "أنه تم وضع هذه العبوات بهدف إثارة حالة من الفزع بين الركاب، وأنه تم العثور على تلك المواد، وتم تحريزها"، لافتا إلى أن اثنين من تلك العبوات انفجرت، فيما تم العثور على الثالثة قبل انفجارها".

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