هل يصبح صلاح هو روبن مورينيو الجديد؟

"لقد انتظرت طويلا حتى عثرت على روبن من أجل تطوير أداء تشيلسي" هكذا صرح جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عام 2006.

مورينيو اعترف في حوار مطول مع جاري لينكر أسطورة الكرة الإنجليزية عام 2006 أن الهولندي أرين روبن كان له فضل كبير في تطوير أداء تشيلسي الهجومي خلال فترته الأولى.

روبن 2005

المدير الفني البرتغالي قال في الحوار "في بداية الموسم كنا نلعب بتحفظ كبير، نسجل هدف ونحاول الحفاظ على نظافة شباكنا".

وتابع "انتظرت طويلا حتى وجدت لاعب مثل أرين روبن، أنه سريع جدا بالكرة ويجيد إنهاء الهجمات أمام المرمى وهو ما طور أداءنا".

واستطرد "اعتمدت على روبن ودميان داف من أجل إضافة القوة الهجومية اللازمة للفريق على الجناحين حتى وصلنا للشكل المثالي".

فمورينيو تولى تدريب تشيلسي عام 2004 حتى عام 2007 نجح خلالها في التتويج بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة مرتين وكأس إنجلترا مرة.

صلاح 2014

يقول مورينيو عن صلاح "إنه جيد جدا وسريع، سريع جدا" بعدما سجل هدفين في مرماه في دوري أبطال أوروبا.

فصلاح يشبه روبن في طريقة لعبه كجناح بقدمه اليسرى يلعب على الطرف والقطع إلى الداخل والتسديد مباشرة في المرمى أو التوغل في منطفة الجزاء ولعب دور المهاجم الخفي خلف المدافعين.

مورينيو في فترته الثانية مع تشيلسي عام 2013 حافظ على طريقته المعتادة في النصف الأول من الموسم.

وتشيلسي يلعب بطريقة متحفظة في معظم مبارياته يحاول بخروج بشباك نظيفة ويعتمد على تألق إيدن أزار هذا الموسم.

ومع انضمام صلاح للفريق في يناير قد يكون اللاعب المصري هو الجناح الثاني لخطة مورينيو القديمة (روبن - داف) لتصبح (صلاح - أزار).