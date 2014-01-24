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ملف .. حكاية أكبر انتقال في تاريخ الكرة المصرية ' صلاح إلى تشيلسي '

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ملف .. حكاية أكبر انتقال في تاريخ الكرة المصرية ' صلاح إلى تشيلسي ' ملف .. حكاية أكبر انتقال في تاريخ الكرة المصرية ' صلاح إلى تشيلسي '

انتقل المصري محمد صلاح من بازل السويسري إلى تشيلسي الإنجليزي في أكبر صفقة انتقال في تاريخ الكرة المصرية.

وتابع FilGoal.com أحداث اليوم التاريخي دقيقة بدقيقة ليقدم لقراءة أفضل تغطية صحفية للصفقة من البداية للنهاية.

وفيما يلي كل ما جرى في اليوم:

وكشف FilGoal.com منذ مساء الأربعاء عن دخول تشيلسي في الصفقة لخطف صلاح في الساعات الأخيرة بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لليفربول.

تشيلسي يسعى لخطف صلاح في اللحظات الأخيرة

كما أكد الموقع انفراده صباح الخميس بالإعلان عن اتفاق بين صلاح وتشيلسي في انتظار موافقة بازل. (التفاصيل من هنا)

وهو ما تم فعليا في السابعة مساء عندما أعلن تشيلسي رسميا توصله لاتفاق مع بازل لضم محمد صلاح.

رسميا .. صلاح إلى تشيلسي

وهنا علق المدير الفني لليفربول قائلا: صلاح لاعب موهوب .. ولكننا لم نتمكن من ضمه

قبل أن تكشف التقارير الصحفية أن الصفقة تكلفت لما يقرب من 16 مليون استرليني بإضافة الامتيازات المالية. (التفاصيل من هنا)

وهو ما جعل صلاح .. أغلى لاعب في تاريخ مصر والوطن العربي

صلاح قدم خلال العام الماضي أداء مبهرا جذب إليه أنظار أكبر أندية أوروبا ولعل أبرز ما قدمه هو ... بالفيديو .. 3 أهداف في مرمى تشك مهدت طريق صلاح لتشيلسي

 

وأصبح صلاح .. ضمن أكبر خمسة أندية لعب لها مصريين

التحليل الفني

صورة - أين يلعب صلاح في خطة مورينيو

رجل لرجل - صلاح Vs ويليان.. لماذا ينتصر البرازيلي دوما

رجل لرجل - صلاح وأوسكار.. لماذا الفتى المدلل لمورينيو

رجل لرجل - صلاح Vs أزار.. لا أحد ينافس البلجيكي

وهو ما فتح الباب للتساؤل .. هل يصبح صلاح هو روبن مورينيو الجديد؟

وهناك مقال رأي لمعرفة "كيف ينجح صلاح مع تشيلسي بدون معلم!"

الفوائد

ونجح المقاولون العرب في الاستفادة من الصفقة بعدما انتعشت خزينته بـ31 مليون جنيه من انتقال صلاح إلى تشيلسي. (التفاصيل من هنا)

محمود بكر: تشيلسي لم يشتر صلاح استخسارا

وهنا علق ميدو المدير الفني الجديد للزمالك على الصفقة قائلا: انتقال صلاح لتشيلسي درس.. ولن أمانع احتراف أي لاعب

ولعشاق اللاعب وخلفيات الشاشة - حمل خلفية الشاشات لمحمد صلاح الأزرق

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فيديو اليوم السابع

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