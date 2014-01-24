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بالصور| محافظ قنا يكرم أسر شهداء ومصابي ثورتي يناير ويونيو

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بالصور| محافظ قنا يكرم أسر شهداء ومصابي ثورتي يناير ويونيو بالصور| محافظ قنا يكرم أسر شهداء ومصابي ثورتي يناير ويونيو
قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لأسر الشهداء: "يا ريت أموت شهيد"

كتب : رجب آدم الخميس 23-01-2014 21:45

كرّم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء عاطف السيد، مدير المنطقة العسكرية الجنوبية بقنا، واللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، أسر شهداء ومصابي 25 يناير و30 يونيو، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة يناير وعيد الشرطة.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الشهداء والمصابين من المدنيين والشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل ، وإن تكريمهم اليوم أقل ما يقدم لهم، لافتًا إلى أن كل شهيد يقع يزيد القوات والشعب إصرارًا على محاربة الإرهاب والتصدي للعنف، مؤكدًا أن العناصر الإرهابية لن تنال من مصر.

وقدم اللواء عاطف السيد، مساعد مدير المنطقة الجنوبية العسكرية بقنا، التحية لأهالي الشهداء والمصابين، قائلاً لهم "يا ريت أموت شهيد"، كما أرسل لهم رسالة تحية من الفريق أول عبدالفتاح التي نقلها نيابة عنه، مطالبًا الشعب بالتكاتف مع الشرطة والجيش في محاربة الإرهاب.

وقال اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إن كل فرد في هيئة الشرطة يفخر بهذا اليوم العظيم، مؤكدًا أن كل فرد في مدرية أمن قنا على أتم الاستعداد فداءً للوطن، مشيرًا إلى أن مصر في طريقها لعودة هيبتها ومكانتها وقيادة المنطقة، وأنها ستعبر هذه المرحلة بنجاح، كما وجه التحية لأسر الشهداء الذين قدّموا أبناءهم فداءً للوطن.

وفي نهاية التكريم، أقام محافظ قنا حفل غداء لجميع أسر الشهداء والمصابين والحاضرين في قاعة السندريلا وسط مدينة قنا.

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