التيار الشعبي و"6 أبريل" ببني سويف: حادث كمين صفط استمرار لـ"إرهاب الجماعة"

كتب : عمرو رجب الخميس 23-01-2014 21:47

أعلن كل من التيار الشعبي وحركة 6 أبريل بمحافظة بني سويف عن استنكارهم للعمل الإرهابي الذي شهدته قرية صفط بمحافظة بني سويف، صباح اليوم، ومصرع 5 شرطيين وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار من ملثمين يستقلون دراجة بخارية.

وقال محمد مصطفى، المتحدث الإعلامي للتيار بالمحافظة، إن حادث اليوم هو استمرار لمسلسل الإرهاب الذي تنتهجه الجماعة، والتي تهدف لهدم الوطن وزعزعة استقراره، وإن تلك الأعمال لن تثني الشعب المصري على مواصلة عمله لاستقرار البلاد، واستمرار خارطة الطريق.

وطالب مصطفى، اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه داخل المحافظة في أسرع وقت، وتطهير المحافظة ممن أسماهم بـ"الإرهابيين".

ومن جانبه، قال إيهاب خاطر، منسّق حركة 6 أبريل ببني سويف، إن تلك الأعمال لن يقدم عليها سوى إرهابي قاتل، منعدم الإنسانية والضمير والوطنية، فالإرهاب لا دين له ولا وطن له.

وطالب خاطر الأجهزة الأمنية للدولة بسرعة القبض على الجناة والقصاص منهم.