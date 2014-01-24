تقرير: السعودية تدفع للأمم المتحدة 100 مليون دولار لمكافحة "الإرهاب"

كتب : أ.ب منذ 29 دقيقة

قال موقع إخباري على الإنترنت له صلة بالحكومة السعودية، إن المملكة تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار لمركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب.

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" اليوم، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، شكر المملكة العربية السعودية على دعمها للمركز خلال اجتماع مع وزير الخارجية سعود الفيصل في سويسرا قبل قليل من بدء محادثات السلام بشأن الصراع السوري.

ولم يرد مركز الأمم المتحدة على الفور على اسئلة بشأن ما إذا كان قد تلقى الأموال، لكن التعهد السعودي بتقديم 100 مليون دولار أعلن في بداية الأمر في أغسطس.

والمملكة العربية السعودية مؤيد قوي للمعارضة السورية وتمول حركات إسلامية ويتهمها الرئيس السوري بشار الأسد بدعم متشددين لهم صلة بالقاعدة.جدير بالذكر أنه تم تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عام 2011.