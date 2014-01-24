أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

تقرير: السعودية تدفع للأمم المتحدة 100 مليون دولار لمكافحة "الإرهاب"

Google+ Print
تقرير: السعودية تدفع للأمم المتحدة 100 مليون دولار لمكافحة "الإرهاب" تقرير: السعودية تدفع للأمم المتحدة 100 مليون دولار لمكافحة "الإرهاب"

كتب : أ.ب منذ 29 دقيقة

قال موقع إخباري على الإنترنت له صلة بالحكومة ، إن المملكة تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار لمركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب.

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" اليوم، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، شكر المملكة العربية السعودية على دعمها للمركز خلال اجتماع مع وزير الخارجية سعود الفيصل في سويسرا قبل قليل من بدء محادثات السلام بشأن الصراع السوري.

ولم يرد مركز الأمم المتحدة على الفور على اسئلة بشأن ما إذا كان قد تلقى الأموال، لكن التعهد السعودي بتقديم 100 مليون دولار أعلن في بداية الأمر في أغسطس.

والمملكة العربية السعودية مؤيد قوي للمعارضة السورية وتمول حركات إسلامية ويتهمها الرئيس السوري بشار الأسد بدعم متشددين لهم صلة بالقاعدة.جدير بالذكر أنه تم تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عام 2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً