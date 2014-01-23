أمن الشرقية يفض اشتباكات بين الإخوان وأهالى قرية "المهدية"

تمكنت قوات الشرطة بالشرقية من السيطرة على اشتباكات بين أهالى قرية المهدية مركز ههيا وعناصر الإخوان، وفرقت الطرفين، كما تم القبض على إخوانى بحوزته شماريخ.

كانت اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين، بعد مسيرة للجماعة رددت هتافات مناهضة للجيش والشرطة، مما أثار استفزاز الأهالى، ووقعت اشتباكات بينهم، وتراشقا فيها بالحجارة، وأطلقت الشماريخ والألعاب النارية مما أثار الذعر بالقرية.

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