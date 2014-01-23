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غرفة عمليات الجنوب وكتيبة الدفاع الليبية تحرران حقل الشعلة النفطى

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غرفة عمليات الجنوب وكتيبة الدفاع الليبية تحرران حقل الشعلة النفطى غرفة عمليات الجنوب وكتيبة الدفاع الليبية تحرران حقل الشعلة النفطى

قال الناطق الرسمى باسم غرفة عمليات الجنوب الليبى فرج بوجفول، إنه تم تحرير حقل الشعلة النفطى بالتعاون مع كتيبة الدفاع 421.

وأضاف بوجفول فى تصريح مساء اليوم الخميس أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير الحقل من العصابات المسيطرة عليه فى وقت سابق، وأكد بوجفول أن عملية التحرير تمت دون وقوع قتلى فى صفوف الطرفين باستثناء إصابة بسيطة لأحد الثوار.

يشار إلى أن حقل الشعلة يعتبر أكبر مجمع فى ليبيا، حيث يضم محطة للكهرباء ومصفاة نفط، ومجمع خزانات وقود البريقة وخزان النهر الرئيسي.

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