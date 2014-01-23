"هنية": المقاومة لن تتخلى عن الأسرى الفلسطينيين مهما كلفها الثمن

قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة، إسماعيل هنية، إن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن الأسرى فى السجون الإسرائيلية مهما كلفها الثمن.

وقال هنية، خلال زيارته، مساء اليوم الخميس، لثلاثة أسرى من محافظة رفح أفرجت عنهم سلطات الاحتلال قبل أيام، إن قضية الأسرى هى فى سلم أولويات المقاومة والحكومة، مضيفًا أن الأسرى الفلسطينيين يخرجون أكثر صلابة وقوة وإرادة على مواصلة طريق النضال.

وقدم هنية التهنئة للأسرى الثلاثة وذويهم، مثنيًا على صمودهم وثباتهم فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، وكانت سلطات الاحتلال أفرجت الاثنين الماضى عن كل من محمود موسى جدوع الصوفى، وثابت جمعة محمد الصوفى، وسالم عطية عوض الله بن حماد، وجميعهم من رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام ست سنوات، وقبلها بأيام أفرجت عن الأسير أحمد العثامنة، بعد قضائه تسع سنوات فى سجون الاحتلال، ويقبع فى السجون الإسرائيلية حاليًا نحو خمسة آلاف معتقل فلسطينى، بينهم 420 من قطاع غزة.

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