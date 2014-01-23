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"الجهاد الإسلامى" تستنكر إدراج واشنطن للنخالة على "قائمة الإرهاب"

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"الجهاد الإسلامى" تستنكر إدراج واشنطن للنخالة على "قائمة الإرهاب" "الجهاد الإسلامى" تستنكر إدراج واشنطن للنخالة على "قائمة الإرهاب"

نددت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضى بإدراج نائب الأمين العام للحركة زياد النخالة على قائمة "الشخصيات والمنظمات الإرهابية".

ووصف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامى داوود شهاب فى تصريح صحفى مساء اليوم الخميس، القرار الأمريكى بأنه "خطير"، وقال: إنه يعطى غطاء سياسيا وقانونيا لإسرائيل لاستهداف رؤوس المقاومة الفلسطينية فى جميع أماكن تواجدها.

واعتبر شهاب أن القرار يأتى فى سياق فرز المنطقة والتمهيد الحقيقى لاستهداف رأس المقاومة الفلسطينية كما يأتى فى سياق العداء الأمريكى للشعوب الطامحة للحرية. مؤكدا أنه "لن يفت فى عضد الحركة ولن يثنيها عن الفكر الذى تتبعه فى مقاومة العدو الصهيونى لتحرير الأرض والإنسان".

وحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التصعيد الإسرائيلى بحق رؤوس المقاومة، محذرا من ان الحركة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام استهداف الاحتلال للمقاومة ورؤسائها.

ولفت شهاب إلى أن الموقف الأمريكى تجاه حركة الجهاد الاسلامى ليس جديدا. موضحا أن واشنطن أدرجت الأمين العام للحركة رمضان شلح على "قائمة الإرهاب" ورصدت مكافأة مالية لمن يساعد فى الوصول إليه.

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