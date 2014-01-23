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معلومات الوزراء: تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعى

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معلومات الوزراء: تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعى معلومات الوزراء: تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعى

تراجعت صادرات من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال شهر نوفمبر من العام الماضى، بما نسبته 87. 45%، لتصل قيمتها إلى 122 مليون دولار، مقابل 4. 225 مليون دولار خلال الشهر ذاته من 2012، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح المركز، فى نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر الصادرة اليوم، أن إنتاج الغاز الطبيعى تراجع بنسبة بلغت 61. 8%، ليصل إلى 302. 3مليون طن خلال شهر نوفمبر الماضى مقابل 613. 3 مليون طن خلال فترة المقارنة.

وذكرت النشرة أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى انخفض خلال الفترة المذكورة بنسبة 3%، مسجلا 978. 2 مليون طن، مقابل 070. 2 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2012، كما تراجع نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى المستهلك خلال الفترة المذكورة بنحو 1. 0% لتسجل 56% مقابل 1. 56% خلال الشهر ذاته من العام الماضى.

وفى قطاع الزيت الخام والمنتجات البترولية، أشارت النشرة إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية، من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال شهر نوفمبر الماضى، بنسبة 2. 1%، لتصل قيمتها إلى نحو 473 مليون دولار مقابل 6. 478 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2012.

وأظهرت النشرة انخفاض إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة 5. 1% خلال نوفمبر الماضى من عام 2013، ليسجل نحو 2 مليون و895 ألف طن مقابل2 مليون و938 ألف طن خلال الفترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى ارتفاع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال شهر نوفمبر من العام الماضى، بما نسبته 7. 0%، ليبلغ نحو2 مليون و885 ألف طن مقابل 2 مليون و864 ألف طن خلال الشهر نوفمبر 2012.
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