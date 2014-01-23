ميدو: حلمي؟ الفوز على المنيا

(/أ ش أ/) - أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، على أن كل ما يشغل باله في الوقت الحالي، هو الفوز على فريق المنيا.

ويستهل ميدو مشواره كمدير فني يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المتاز.

وأوضح ميدو في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الخميس أنه لن يفكر في إمكانية تحقيق لقب بطولة الدوري حاليا، ولا الفوز على الأهلي.

وتابع " كل تفكيري في المنيا فقط.. الهدف فقط دوما هو الفوز بالمباراة التالية".

وقال ميدو، إنه يقدر كثيرا الجهاز الفني السابق للزمالك بقيادة حلمي طولان، والفترة التي قضاها مع الفريق.

وأفصح "تقريبا استلمت فريقا جاهزا وشبه مكتمل من الجهاز الفني السابق".