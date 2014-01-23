أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: حلمي؟ الفوز على المنيا

Google+ Print
ميدو: حلمي؟ الفوز على المنيا ميدو: حلمي؟ الفوز على المنيا

(/أ ش أ/) - أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، على أن كل ما يشغل باله في الوقت الحالي، هو الفوز على فريق المنيا.

ويستهل ميدو مشواره كمدير فني يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المتاز.

وأوضح ميدو في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الخميس أنه لن يفكر في إمكانية تحقيق لقب بطولة الدوري حاليا، ولا الفوز على الأهلي.

وتابع " كل تفكيري في المنيا فقط.. الهدف فقط دوما هو الفوز بالمباراة التالية".

وقال ميدو، إنه يقدر كثيرا الجهاز الفني السابق للزمالك بقيادة حلمي طولان، والفترة التي قضاها مع الفريق.

وأفصح "تقريبا استلمت فريقا جاهزا وشبه مكتمل من الجهاز الفني السابق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع