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ميدو: انتقال صلاح لتشيلسي درس.. ولن أمانع احتراف أي لاعب

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ميدو: انتقال صلاح لتشيلسي درس.. ولن أمانع احتراف أي لاعب ميدو: انتقال صلاح لتشيلسي درس.. ولن أمانع احتراف أي لاعب

أعرب المدير الفني الجديد للزمالك أحمد حسام "ميدو" عن سعادته باتمام انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى فريق تشيلسي الإنجليزي قادما من بازل السويسري.

ووصف ميدو هذا الانتقال بأنه درس لكل أندية الدوري التي ترفض السماح للاعبيها بخوض تجارب احترافية في القارة الأوروبية.

وأوضح ميدو لقناة الحياة "المقاولون ضرب مثالا يحتذى به في تنمية حلم لاعب.. تركه يرحل بمقابل بسيط، وراهن على أنه في المستقبل سيحصل على البند الخاص بالنسبة التي يحصدها النادي من أي صفقة جديدة للاعبه".

وحصل المقاولون على 25% من قيمة انتقال صلاح إلى تشيلسي.

وتابع ميدو "لن أعارض احتراف أي لاعب في صفوف الزمالك ولكن بشرط تواجد اللاعب البديل".

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