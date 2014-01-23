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قيادي بالجبهة الشعبية : تورط فلسطيني في تفجير ضاحية بيروت الأخير أمر يخص فاعله

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قيادي بالجبهة الشعبية : تورط فلسطيني في تفجير ضاحية بيروت الأخير أمر يخص فاعله قيادي بالجبهة الشعبية : تورط فلسطيني في تفجير ضاحية بيروت الأخير أمر يخص فاعله

أكد مسؤول إقليم لبنان في الجبهة الشعبية – القيادة العامة أبو عماد رامز مصطفى، أن تورط أي فلسطيني في أي تفجير أمر يخص فاعله ولايتحمل مسئوليته الفلسطينيين في لبنان.
> وقال أبوعماد مصطفى : “المدعو احمد طه والذي اتهم بتفجير الشارع العريض في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت مؤخرا،هو فلسطيني يسكن في حارة حريك وهو متوار عن الأنظار”.
> وأضاف قائلاً : “قد يأتي من يقول أنه مسئول عن التفجير في حارة حريك فنحن لا يمكن ان ننفي او نؤكد الأمر واذا كان مسؤولا ندعوه لتسليم نفسه”.
> وأشار الى أنه “في أي مجتمع هناك خروقات وهناك مجموعات أصولية قد تستثمر الفقر في المجتمعات وتسخره لأغراضها”.

أ ش أ

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