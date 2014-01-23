السعودى الاوليمبى يـتأهل لنهائى كأس أسيا للشباب

تأهل المنتخب السعودي الاوليمبي لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 22 سنة بعد تغلبه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة العمانية مسقط في الدور نصف النهائي .

> تقدم الاخضر أولا عن طريق اللاعب عبدالله العمار في الدقيقة 30 ، وبعدها بخمس دقائق عادل اللاعب الأردني حمزة الدردور النتيجة لمنتخب بلاده لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 / 1 .

> وتمكن المنتخب السعودي فى الشوط الثانى من تسجيل هدفين عن طريق اللاعب محمد مجرشي في الدقيقة 64 واللاعب عبد الفتاح عسيري من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ، ليتأهل بذلك الأخضر إلى نهائي البطولة الذي سيجمعه الأحد المقبل مع نظيره العراقي الذي تغلب على المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل ، فيما سيلتقي المنتخبين الأردني والكوري بعد غد السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة .

> أ ش أ