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بالفيديو والصور..رئيس جامعة الأزهر يوجه الشكر لقوات الأمن لتأمينها علمية الامتحانات

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بالفيديو والصور..رئيس جامعة الأزهر يوجه الشكر لقوات الأمن لتأمينها علمية الامتحانات بالفيديو والصور..رئيس جامعة الأزهر يوجه الشكر لقوات الأمن لتأمينها علمية الامتحانات

رئيس جامعة الأزهر يجتمع بقوات الشرطة لتأمينها امتحانات الطلاب

وجه رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد الشكر إلى رجال الشرطة المكلفين بتأمين الجامعة خلال امتحانات نصف العام الدرسي الأول للطلاب و التي أستمرت أكثر من شهر .

كما أشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التي بذلها وزير الداخلية اللواء محمد أبراهيم و مساعديه في الحفاظ على أمن الطلاب من عناصر جماعة الإخوان و الحفاظ على منشأت الجامعة .

كما صرح العبد بأن الطلاب المشاركين فى أعمال العنف و المظاهرات المعارضة للحكومة داخل الجامعة لم تتعدى الـ 5% من طلاب الأزهر .

كما أهدى العبد قوات الأمن المصاحف تقديرًا لمجهوداتهم في حماية الطلاب والأساتذة من بطش طلاب الإخوان .

(المراسل: عمر عبد الناصر)

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