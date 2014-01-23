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واشنطن ترحب بوقف اطلاق النار في جنوب السودان وتعتبره خطوة اولى مهمة

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واشنطن ترحب بوقف اطلاق النار في جنوب السودان وتعتبره خطوة اولى مهمة واشنطن ترحب بوقف اطلاق النار في جنوب السودان وتعتبره خطوة اولى مهمة

رحب البيت الابيض باتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بين طرفي النزاع في جنوب السودان، واصفا اياه بانه “خطوة اولى مهمة” على طريق تسوية هذه الازمة الدامية.
> وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض “جاي كارني” في تصريحات أوردها راديو “سوا” الامريكي اليوم، ان الولايات المتحدة تأمل في أن يطبق الطرفان بشكل سريع وكامل بنود هذا الاتفاق.
> ووقعت حكومة جنوب السودان ومتمردو نائب الرئيس السابق رياك مشار في وقت سابق اليوم اتفاقا لوقف اطلاق النار ينبغي تنفيذه في غضون 24 ساعة، ويهدف الاتفاق الى انهاء معارك دامية انطلقت قبل اكثر من شهر في الدولة الفتية، وتم التوقيع عليه بحضور دبلوماسيين اجانب في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

أ ش أ

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