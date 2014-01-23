مباحث إسكندرية:كنا نؤمن الجامعة بالخارج والطالب توفى بطلق من داخلها

أكد اللواء ناصر العبد مدير الإدارة العامة لمباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن لم تشتبك مع طلاب الإخوان فى أحداث اليوم، الخميس، بجامعة الإسكندرية، موضحا أن قوات الأمن كانت تؤمن الجامعة من الخارج دون دخول الحرم الجامعى.

وأضاف العبد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر فى يوم" المذاع على فضائية "دريم 2"، أن الاشتباكات كانت بين طلاب الإخوان وطلاب مستقلين داخل الجامعة، وأن الطالب الذى لقى مصرعه اليوم قد توفى إثر إصابته بطلق نارى خرطوش داخل كلية الآداب من مسافة قريبة برأسه وتم نقله لمستشفى الطلبة بسيارة المجتمع المدنى.

وأشار مدير الإدارة العامة لمباحث الإسكندرية إلى أنه فور وصول قوات الأمن خارج أسوار الجامعة، أخذ طلاب الإخوان فى الهروب من الأبواب الخلفية للجامعة، وأنه تم ضبط عدد منهم وبحوزتهم زجاجات مولوتوف وكرات نارية وحديدية ومسمارية.

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