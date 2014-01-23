6 أخطاء تجميليّة تجنبيها خلال وضع المكياج

سبق وقدمنا لك الجزء الأوّل من موضوع الصحّ والخطأ في وضع المكياج حتى تعرفي أصول تطبيق المكياج. واليوم، إليك الجزء الثاني من الموضوع، فتابعي التفاصيل.

- الخطأ: وضع كريم الأساس حتى في النهار.

الصح: من الخطأ وضع كريم الأساس في النهار، لأنَّه يعطي مظهر القناع. كما أنَّ تعريضه للشمس يظهر فروق بشرتك. لذا من الأفضل استخدام كريم BB في النهار، فهو أخفّ بكثير من كريم الأساس.

- الخطأ: وضع قلم كحل غير ثابت على بشرة دهنيَّة

الصح: تختلف أنواع البشرة ما بين الدهنيَّة والجافة والعاديَّة؛ ولكلٍّ منها أقلام الكحل الخاصّة بها. فإذا كانت بشرتك جافة، خصوصاً في منطقة الجفنين، فالأفضل لك الكحل الكريمي أو الجل. أمّا للبشرة الدهنيَّة فالأفضل الثابت الذي يكون ضدّ الماء ويجفّ بسرعة. أمّا البشرة العاديَّة فلها أنواع كثيرة، منها الثابت أو الكريمي.

- الخطأ: رسم الحاجب أكبر من حجمه الطبيعيّ ورسمه بالأسود.

الصح: رسم الحاجب فنٌّ، وهو من أبرز التقاسيم التي تجذب الكثيرين. فإذا كان حاجبك عريضاً، فلا ترسميه بشكل ثقيل وكأنَّه مصطنع، إنَّما قومي برسمه بفرشاة الحواجب بدل القلم أو فرشاة التحديد؛ ففرشاة الحواجب تنثر اللون بشكل كبير ومتناسق، أما القلم وفرشاة التحديد فيحتاجان إلى خفَّة في اليد وقليلٍ من اللون. وإذا كان لون شعرك بنياً داكناً مائلاً إلى السواد، فلوّنيه باللون البني الداكن، فهذا اللون يُوحي بالسواد. أما إذا كان لون شعرك فاتحاً، فارسمي حاجبيك باللون البني الفاتح المائل إلى اللون البني الداكن.

- الخطأ: تحديد بداية الحاجب.

الصح: رسمه بالفرشاة مع قليل من اللون ليظهر بشكل طبيعيّ بدل الشكل المصطنع.

- الخطأ: تظليل تحت الحاجب في أيّ وقت.

الصح: التظليل تحت الحاجب لا يناسب إلا في وقت الليل؛ فالبعض من الظلال يكتسب اللمعة. فإذا أحببت أن تتّسع عيناك في النهار، فضعي بعضاً من خافي العيوب الذي تضعينه تحت عينيك، في الزاوية الخارجيَّة من الحاجب.

- الخطأ: إخفاء شارب الشفة ببودرة الوجه أو خافي العيوب.

الصح: نزع الشارب أفضل من إخفائه، لأنَّ ضوء الإنارة أو الشمس سيظهره، قومي بجلسة ليزر أو شمع لإزالته.

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