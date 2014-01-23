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الإكثار من تناول المنبهات يصيب برعشة الأطراف خلال النوم

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الإكثار من تناول المنبهات يصيب برعشة الأطراف خلال النوم الإكثار من تناول المنبهات يصيب برعشة الأطراف خلال النوم

يعانى عدد كبير من الشباب والفتيات من وجود رعشة بالقدمين أثناء النوم وبالرغم من أن هذا الأمر لا يكون مرتبطا بالسن إلا أنه يكون مصاحبا لكبار السن أيضا، كما تلعب بعض العوامل دورا كبيرا فى الإصابة بالرعشة أثناء النوم كالإكثار من تناول المنبهات وزيادة نشاط الغدة الدرقية ونقص بعض الفيتامينات بالجسم كالبوتاسيوم والكالسيوم فكلها فيتامينات تؤثر على الصحة النفسية للفرد، لذا تقدم الدكتورة سارة محمد استشارى أمراض المخ والأعصاب بعض النصائح لتجنب الرعشة بالأطراف أثناء النوم كتقليل تناول المنبهات وتجنب القلق أثناء النوم كل ذلك يقلل من الآثار والمشاكل التى قد يتعرض لها الفرد وما يعانى منه البعض من الشعور بالرعشة فى الأطراف هى حالة من اضطرابات النوم المعروفة بالتقلص المفاجئ لعضلات الساق وهناك اضطراب آخر بالنوم يشعر فيه الفرد بعدم الشعور بالراحة الجسدية بقدميه والرغبة فى تحريكهما لذا لابد من الخضوع للفحص فقد يكون السبب فى تلك الحالة زيادة إفراز الغدة الدرقية لذا عليك توخى الحذر حتى يمكنك تشخيص حالتك بصورة دقيقة.

كما أن القلق والتوتر النفسى من أكثر مسببات الرعشة عند النوم لذا عليك الانتباه قدر الإمكان حتى لا تؤثر تلك الحالة على صحتك النفسية وبالتالى تؤدى لاضطرابات النوم المتعددة مع ضرورة التوجه للطبيب لتشخيص حالتك بصورة صحيحة ومعرفة الأسباب التى تؤدى لاضطرابات النوم.

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