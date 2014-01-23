المصريون بالسعودية يحتفلون بثورة "25 يناير" وعيونهم على خارطة الطريق

يحتفل المصريون فى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، فى مقر سفارة القاهرة بالرياض بذكرى ثورة "25 يناير" وعيونهم على المضى فى خارطة الطريق التى رسمتها القيادة المصرية الحالية حتى يتحقق الاستقرار فى مصر.

وقال مصطفى عبد الجواد، المستشار الإعلامى فى السفارة المصرية فى الرياض إنه "من حسن الطالع أن نحتفل بالذكرى الثالثة لـ "ثورة 25 يناير" وقد قال المصريون كلمتهم فى دستورهم الجديد الذى تم التوافق عليه بنسبة تزيد على 98 بالمئة من الذين قاموا بالتصويت.

وكان المصريون فى السعودية وهم النسبة الأعلى فى التصويت فى الخارج قالوا نعم للدستور وبلغت النسبة حوالى 98 بالمئة.

وأضاف عبدالجواد أننا نقدم "التهنئة للمصريين على إقرار الدستور بشكل نزيه وبهذه النسبة من التأييد بما يمثل أكبر نوع من التوافق المجتمعى على وثيقة دستور، وبما يجعل المصريين روادا فى ثورتهم، ونضالهم ودستورهم على حد سواء".

وأكد على أهمية ثورة "25 يناير" فى تغيير وجه الحياة السياسية فى مصر والعزم الأكيد على استكمال باقى الاستحقاقات، مشدداً على أن مصر تقوم الآن ببناء ديمقراطية حقيقية تحقق تطلعات الشعب المصرى، وساد الحفل جواً من التفاؤل بمسار العملية الديمقراطية فى البلاد بين أبناء الجالية.

وكان السفير المصرى عفيفى عبدالوهاب فى الرياض قال إن هناك إصرارا وعزيمة لدى الحكومة المصرية على المضى قدمًا لتنفيذ باقى استحقاقات خريطة الطريق من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم واستكمال إنشاء المؤسسات الديمقراطية.

وأكد السفير على إصرار الحكومة المصرية على تحقيق الأمن والاستقرار فى إطار القانون، وذلك بالتوازى مع تحفيز الاقتصاد المصرى.

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