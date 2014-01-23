وزير الإسكان: ضوابط جديدة للتعامل مع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت الموافقة على إقامة مبان إدارية لأجهزة المدن الجديدة (القاهرة الجديدة، بــــــدر، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة) التى لم تنشأ لها مبان إدارية حتى تاريخه، وكذا الموافقة على اعتماد تخصيص المساحات التى تمت الموافقة عليها فنيًا من قطاع التخطيط والمشروعات، على أن يكون تمويل تلك المبانى فى المدن المشار إليها من حصيلة بيع الوحدات السكنية، التى تشغلها مقار الأجهزة حاليًا.

من ناحية أخرى، أكد أنه تم وضع بعض الضوابط وأسس للتعامل مع الجهات التى لا تهدف إلى الربح (الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعمل وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002)، من بينها تقديم الملاءة المالية التى تسمح بإقامة المشروع المطلوب معتمدة من الجهة التى تتبعها الجمعية أو المؤسسة، وتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع وتشغيله وإدارته، بحيث يكون واضح ومستوفى كافة البنود وكيفية التمويل والإدارة، على أن يتم التعامل على مساحة تتناسب مع الدراسات السابقة بعد موافقة ومراجعة التخطيط والمشروعات، وتحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع محمل عليها المصاريــف الإداريــة، ومقــترح أسلوب الســداد، ويتم التقســيط بما يتناســب مع حجــم المشروع.

وبشأن الطلب المقدم من وزير التربية والتعليم، لتخصيص قطعة أرض بمدينة 6أكتوبر لإقـــامة مدرســة (42 فصلا دراسيًا) على أن تقوم شركة جهينة للصناعات الغذائية بإنشاء تلك المدرسة وتجهيزها بالملاعب وكافة الأنشطة الأخرى والأدوات اللازمة لها، على أن يتم تسليم المدرسة بعد الانتهاء من التنفيذ والبدء فى التشغيل إلى وزارة التربية والتعليم، فقد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (26181 م2) بمركز خـدمات الحى الخامس والسادس قطعة رقم (31) بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم بنظام نقل الأصول، ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة للنشاط التعليمى ومواصفات هيئة الأبنية التعليمية.

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