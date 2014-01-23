جندى أصيب بحادث بنى سويف: ضابط الكمين لم يكن متواجدًا وقت وقوع الحادث

قال أمين الشرطة مصطفى عليان، المصاب فى الحادث الإرهابى على كمين "صفط" بمركز الواسطى، صباح اليوم الخميس، إن الضابط المسئول عن الكمين لم يكن متواجدًا فى مكان الحادث وقت وقوعه.

وأضاف عليان، خلال حواره لبرنامج "مصر فى يوم" المذاع على فضائية "دريم 2"، أن إطلاق النار على الكمين لم يستغرق بضع دقائق، مشيرًا إلى عدم تواجد سيارات إسعاف فور وقوع الحادث.

وأوضح أنه تم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام مع زميله الآخر، من خلال سيارة كانت فى طريقها إلى القاهرة.

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