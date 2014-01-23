وزير الإسكان: شراء 20 سيارة دفع رباعى لشرطة التعمير للتصدى للتعديات

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت الموافقة على شراء عدد (عشرين سيارة دفع رباعى - دوبل كابينة) للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لمعاونتها للقيام بدورها فى التصدى للمخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، على أن يتم التعاقد مع أحد مراكز الصيانة المتخصصة لتوفير الصيانة اللازمة لتلك السيارات بصفة دورية، وبما يضمن الحفاظ على سلامتها وكفاءتها للعمل بالشكل المطلوب، على أن يكون الشراء من حساب مجلس الأمناء طبقاً للائحة مجلس الأمناء، وبشرط أخــذ موافقة وزارة المالية.

وبما يتعلق بتأخر بعض الشركات التى تم تطبيق التيسيرات الصادرة من مجلس الإدارة عليها فى تغطية قيمة أحد الشيكات طبقاً للتيسيرات، قال الوزير: تمت الموافقة على قبول السداد للقسط المستحق محملاً بالفائدة عن فترة التأخير وقبل حلول القسط التالى، واستمرار تطبيق التيسيرات المذكورة وفى حالة عدم الإلتزام يتم إلغاء التيسيرات طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (64) بتاريخ 21/10/2012 مع حفظ حق الهيئة وأجهزة المدن فى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشيكات المسلمة طبقاً للتيسيرات وطبقاً للبيان.

وبشأن بعض الحالات التى تم تخصيص أرض لها واستحقت عليها أقساط، وقامت بتقديم شيك بقيمة المتأخرات بصفة أمانة طرف الجهاز ولم يتم تحصيله، نظراً لإلغاء التخصيص، فقد تمت الموافقة على تطبيق التيسيرات التى تم الموافقة عليها من مجلس الإدارة بالجلسة رقم (70) بتاريخ 30/9/2013 والتى أقرها مجلس الوزراء على هذه الحالات شريطة أن تكون تلك الشيكات قد قدمت بتاريخ سابق للتيسيرات وقرار إلغاء التخصيص.

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