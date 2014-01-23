وصول 86 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة

أعلن مصدر مسئول فى معبر رفح، أنه تم اليوم الخميس، إدخال 86 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، وهى شاحنات من ضمن المساعدات القطرية لغزة.

ومن بين الشاحنات التى وصلت 49 شاحنة أقلت 2205 أمتار مكعبة من الحصمة (الزلط الصغير)، 29 شاحنة أقلت 1940 طنًا من الأسمنت، 8 شاحنات أقلت 516 طنًا من الحديد.

وسبق على مدار اليومين إدخال 37 شاحنة أقلت 1270 طنًا و3360 برميلا من البيتومين الخاص برصف الطرق، 141 شاحنة أقلت 9214 طنًا من الحديد، 648 شاحنة أقلت 37 ألف و455 طنًا من الأسمنت، 8764 شاحنة أقلت 229 ألف و565 مترًا مكعبًا من الحصمة (الزلط الصغير)، وشاحنة واحدة أقلت 3 أطنان من سيور الكسارات، علاوة على 3 خلاطات خرسانة وسيارة نقل وسيارة أثاث.

يذكر أن هذه المساعدات يتم نقلها لغزة طبقًا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية، حيث تتولى مصر توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها، ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى.

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